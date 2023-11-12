«Обустройство временных проходов не предусмотрено»: калужанам с улицы Путейской рекомендовали обходить реконструкцию Синих мостов

Ранее мы писали, что в Калуге жители улицы Путейской жаловались на отсутствие прохода и проезда к домам. По словам калужан, буквально перед их домами проходит реконструкция Синих мостов.
- Детей в школу приходится водить по стройке под ковшами тракторов, ни одного забора нет, - писал нам тогда местный житель. - Вокруг огромные лужи и котлованы с водой. Пешеходной дороги нет, пройти просто негде.
Мы обратились в Городскую управу Калуги с вопросом: «Возможно ли оборудовать людям читую и безопасную дорожку для прохода через стройку?». На днях получили ответ.
- В ответ на обращение по вопросу оборудования временной дорожки по ул. Путейской для прохода в сторону ул. Тарутинской МКУ «УКС города Калуги» сообщает следующее: проезд и подход к домам обеспечен на постоянной основе. От домов, находящихся по ул. Путейская № 10, №11, №12 в сторону школы №25 рекомендуем проходить по ул. Северная.
В данное время подрядная организация приступает к выполнению работ по устройству асфальтового покрытия в проектных отметках перекрестка 2-й Городской проезд - ул. Тарутинская, в связи с чем устройство дополнительных пешеходных дорожек не представляется возможным. В дополнение к вышесказанному сообщаем, что согласно норм техники безопасности, а так же учитывая, что любая строительная площадка является объектом повышенной опасности, нахождение третьих лиц и транспорта через нее запрещен. Согласно проекта организации строительства объекта по реконструкции «Синие Мосты» устройство дополнительных временных проездов и проходов не предусмотрено, - сказали в ведомстве.
Согласно картам, улица Северная заканчивается тупиком и никак не пересекается с улицей Путейской или 2-м Городским проездом. Попасть туда жители могут только через улицу 8 Марта, об опасности которой мы недавно писали в репортаже.
Местные жители знают, что улица Северная не пересекается со 2-м Городским проездом (домами по улице Путейской). Здесь тупик.
Розовый участок жилые дома по улице Путейской. Синим выделена улица Северная, по которой калужанам предлагают обходить территорию реконструкции.
С трудностями жителей домов №№10-15 соглашалась и жительница дома № 2 по улице Путейской. Читательница писала в комментариях, что по этой стороне улицы жалобы у людей те же.
Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.