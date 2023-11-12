«Обустройство временных проходов не предусмотрено»: калужанам с улицы Путейской рекомендовали обходить реконструкцию Синих мостов

Ранее мы писали, что в Калуге жители улицы Путейской жаловались на отсутствие прохода и проезда к домам. По словам калужан, буквально перед их домами проходит реконструкция Синих мостов.

- Детей в школу приходится водить по стройке под ковшами тракторов, ни одного забора нет, - писал нам тогда местный житель. - Вокруг огромные лужи и котлованы с водой. Пешеходной дороги нет, пройти просто негде.

Мы обратились в Городскую управу Калуги с вопросом: «Возможно ли оборудовать людям читую и безопасную дорожку для прохода через стройку?». На днях получили ответ.

- В ответ на обращение по вопросу оборудования временной дорожки по ул. Путейской для прохода в сторону ул. Тарутинской МКУ «УКС города Калуги» сообщает следующее: проезд и подход к домам обеспечен на постоянной основе. От домов, находящихся по ул. Путейская № 10, №11, №12 в сторону школы №25 рекомендуем проходить по ул. Северная.

В данное время подрядная организация приступает к выполнению работ по устройству асфальтового покрытия в проектных отметках перекрестка 2-й Городской проезд - ул. Тарутинская, в связи с чем устройство дополнительных пешеходных дорожек не представляется возможным. В дополнение к вышесказанному сообщаем, что согласно норм техники безопасности, а так же учитывая, что любая строительная площадка является объектом повышенной опасности, нахождение третьих лиц и транспорта через нее запрещен. Согласно проекта организации строительства объекта по реконструкции «Синие Мосты» устройство дополнительных временных проездов и проходов не предусмотрено, - сказали в ведомстве.

Согласно картам, улица Северная заканчивается тупиком и никак не пересекается с улицей Путейской или 2-м Городским проездом. Попасть туда жители могут только через улицу 8 Марта, об опасности которой мы недавно писали в репортаже.

Местные жители знают, что улица Северная не пересекается со 2-м Городским проездом (домами по улице Путейской). Здесь тупик.

Розовый участок жилые дома по улице Путейской. Синим выделена улица Северная, по которой калужанам предлагают обходить территорию реконструкции.

С трудностями жителей домов №№10-15 соглашалась и жительница дома № 2 по улице Путейской. Читательница писала в комментариях, что по этой стороне улицы жалобы у людей те же.