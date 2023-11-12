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Стало известно имя таксиста, спасшего девочку от собаки в Калуге

Елена Сумак. Фото издания "Подъем"
Опубликовано: 12.11.2023 10:00 2 873
Стало известно имя таксиста, спасшего девочку от собаки в Калуге

Как мы писали ранее, в Калуге в Веснушках агрессивная собака напала на десятилетних школьников.

В субботу, 11 ноября, стало известно имя таксиста, пришедшего на помощь девочке, в которую вцепилась собака, сообщает издание «Подъём». 

Шокиржон Рахматов таксовал на автомобиле Nissan Almera. Когда собака налетела на девочку, он как раз оказался в том же дворе.

- Я работаю в такси, взял заказ на Минскую, 36. Увидел, как собака кусает девочек и сразу туда подъехал. Всего там было четыре девочки.
Сразу после на Минской, 35 собака маленького парня покусала, я за ней не успел.

Я хотел детей сразу везти в больницу, но сказал сначала, чтобы они  позвонили родителям. Приехали родители, одного ребёнка мама забрала, а второго папа.

Я так поступил, потому что каждый человек должен помогать. Это же наши дети.

Людей на месте было очень много, но все смотрели в телефон. Собака  была очень злая, страшная, нападала на всех».

Елена Сумак. Фото издания "Подъем"
Опубликовано: 12.11.2023 10:00 2 873
Тэги: нападение собака дети
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