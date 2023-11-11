В Калуге поставили ограждение на месте обрушения конструкций склона около музея космонавтики

Ранее мы сообщали об обрушении опорных конструкций на склоне музея космонавтики в Калуге.

На место происшествия выехали криминалисты. В СУ СК сообщили, что при обрушении опоры никто не пострадал.

Следователи и криминалисты осмотрели обрушенную стенку и взяли образцы использованных для работ материалов. Расследование находится на контроле Следственного комитета России.

По инициативе следствия служба спасения огородила место происшествия для обеспечения безопасности местных жителей.

Когда склон ополз в марте этого года, на нем устроили игры подростки.