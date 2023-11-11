В Калуге растет мусорная свалка рядом с домом, где жителей изводят крысы

Ранее мы сообщали о доме по адресу Степана Разина, 40. Там жильцы годами не могут избавиться от крыс из-за мусоропровода и отсутствия мусорных контейнеров. Крысы совсем не боятся людей и иногда набрасываются на жильцов.



В пятницу вечером, 10 ноября, наша читательница сообщила, что рядом с данным домом растет свалка мусора.



- Это улица Пролетарская в 100 м от улицы Ленина. - Мусор не вывозится месяцами и скоро будем мы ходить по мусору вместе с крысами и тараканами, - жалуется наша читательница.



Софья Фирсова, фото прислал читатель Опубликовано: 11.11.2023 10:16 497