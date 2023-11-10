Школьные лесничества появятся в двух районах Калужской области

В пятницу, 10 ноября, в Кирове экологи и педагоги обсудили создание школьных лесничеств в Куйбышевском и Кировском районах, сообщили в пресс-службе правительства региона.

На данный момент в этих районах нет объединений юных лесоводов.

В Калужской области сейчас около 600 детей занимаются в 23 школьных лесничествах.