Калужане показали высокие результаты в «Цифровом диктанте»

В России подвели итоги акции «Цифровой диктант».

В Калужской области в нем поучаствовали 20 тысяч человек, сообщили в министерстве цифрового развития. И калужане показали более высокий уровень цифровой грамотности, чем в среднем по стране.

Наш регион вошел в ТОП-10 рейтинга регионов Центрального федерального округа.