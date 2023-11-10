В Калужской области прошел первый районный фестиваль национальных культур

В Боровском районе состоялся первый в Калужской области районный фестиваль национальных культур «Открой сердце миру». Об этом сообщил глава местной администрации Николай Калиничев.

Мероприятие прошло в рамках празднования Дня народного единства.

Со сцены звучали песни на разных языках народов России.

- Рукоделию и народному творчеству была посвящена выставка в фойе, - отметил Калиничев. - Там же можно было попробовать разные вкусности и потрясающий узбекский плов.