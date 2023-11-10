В Калужской области стартовала акция «Покормите птиц!»

12 ноября в нашей стране отмечается Синичкин день. Этот экологический праздник, а также ежегодная всероссийская акция «Покормите птиц!» – инициативы Союза охраны птиц России.

С этого дня традиционно готовятся к встрече зимующих в Калужской области синиц, снегирей, зеленушек, воробьев, соек, щеглов, чечёток, свиристелей, дроздов, поползней и дятлов.

- Наши рекомендации самые простые: выберете место подкормки или повесьте кормушку и регулярно выкладывайте для птиц нежареные семечки, в морозы можно подвешивать также кусочки несолёного сала, - рассказал 10 ноября начальник отдела министерства природных ресурсов и экологии области, орнитолог Юрий Галченков.