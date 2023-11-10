Глава городского самоуправления поздравил сотрудников полиции

10 ноября в России отмечается день сотрудника органов внутренних дел. Поздравил калужских стражей порядка с профессиональным праздником и вручил им почётные грамоты и благодарственные письма Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев.

- От лица депутатов Гордумы и всех калужан поздравляю сотрудников управления министерства внутренних дел по городу Калуге и благодарю за нелёгкий труд! Обеспечение общественной безопасности, безопасности дорожного движения, работа с подрастающим поколением калужской полицией осуществляется на высоком профессиональном уровне. Жители и гости города знают, что их безопасность в надёжных руках. Сотрудники УМВД по городу Калуге постоянно совершенствуют свои навыки, стремятся соответствовать новым непростым вызовам времени, выполняют важные задачи в новых регионах нашей страны, с честью исполняют свой долг. Дорогие друзья! Желаю вам здоровья, успехов, благополучия, мира и добра! – обратился к сотрудникам полиции Глава Калуги.