Скончался почетный гражданин Калужской области Юрий Ус

Ушел из жизни почетный гражданин Калужской области, Заслуженный строитель Российской Федерации Юрий Ус.

Свои соболезнования в пятницу, 10 ноября, выразил губернатор региона Владислав Шапша:

- Трудно переоценить вклад Юрия Алексеевича в развитие нашего региона. Под его руководством построены важнейшие промышленные объекты: НПО «Гранат», НПО «Тайфун», цеха КТЗ, моторного завода. А также жилые микрорайоны и объекты соцкультбыта в Калуге и Обнинске. Юрий Алексеевич был в числе ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Активно участвовал в общественной жизни Калужской области. Мои самые глубокие соболезнования родным и близким Юрия Алексеевича. Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах тех, кто его знал.