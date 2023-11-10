Ядовитый кустарник второй раз зацвел в калужском лесу

В заповеднике «Калужские засеки» в ноябре второй раз за год зацвел волчеягодник.

- В норме волчеягодник цветет ранней весной, еще до распускания листьев. Но иногда случается повторное осеннее цветение, - пояснили в пятницу в заповеднике.

Для человека ядовиты все части этого растения - кора, листья, цветы, плоды и корни.