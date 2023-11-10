В Калужской области отремонтировали могилу летчика Германа Пискарева

В деревне Ямное Куйбышевского района реконструировали разрушавшийся памятник летчику Герману Пискареву, рассказал министр культуры и туризма Калужской области Павел Суслов в среду, 8 ноября.

Суслов отметил, что на этом месте 11 июля 1942 года летчик посадил подбитый в бою истребитель. Враги три раза пытались захватить истребитель и взять Германа Пискарева в плен, но он взорвал самолет вместе с собой и героически погиб.

В 2009 году, 11 июля, памятник заменили. От старой конструкции осталась лопасть винта военного самолета, укрепленная перед памятником. В плиту вмурована черная вставка, на которой повторили надпись, находившуюся на прежней стеле.