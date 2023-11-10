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В Ульяновском районе достраивают газопровод в самые отдаленные села

Софья Фирсова, Фото: Администрация Ульяновского района
Опубликовано: 10.11.2023 07:30 0 258
В Ульяновском районе достраивают газопровод в самые отдаленные села

В сельское поселение «Село Поздняково» Калужской области проведут газ в рамках программы «Гасознабжение и газификация Калужской области на 2021-2025 г.г.». Об этом сообщили в в администрации Ульяновского района в четверг, 9 ноября.

Жители сел Сорокино, Касяново, Поздняково, Уколица, Озерно и деревни Госьково давно ждут подключения газа. Село Касьяново располагается дальше всего от районного центра.

80% людей, проживающих в данных населенных пунктах, уже оформляют все необходимые документы.

По программе догазификации голубое топливо придет в Верхнюю Передель.

Из 37 километров газопровода уже возвели 30. Закончить работы планируют в следующем году.

Софья Фирсова, Фото: Администрация Ульяновского района
Опубликовано: 10.11.2023 07:30 0 258
Тэги: калужская область общество
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