Искусственный интеллект повлияет на российский финансовый рынок

В ближайшие годы главными трендами для развития финансового рынка будут API и искусственный интеллект. Такие прогнозы на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 сделал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков. В связи с этим банкам понадобится область цифрового регулирования.

С помощью API банки смогут предлагать клиентам еще больше нефинансовых услуг и выстраивать экосистемы вокруг собственных продуктов.

Как считают в ВТБ, стандартизация API позволит сократить издержки на новые интеграции и повысить защищенность данных клиентов.

Также благодаря развитию API может быть реализована платформа согласий.

С помощью технологии API будет интегрироваться и искусственный интеллект.

- ИИ приведет к значительному росту производительности и даже полной автоматизации рабочих мест в тех специальностях, которые традиционно считались сферой человеческого творчества, - уверен Георгий Горшков. - Поэтому возникает вопрос - смогут ли банки воспользоваться этим инструментом в полной мере, чтобы создавать новые возможности в клиентском обслуживании и в персонализации.

Он пояснил, что сейчас с помощью ИИ повышается операционная эффективность. В России этот тренд также будет усиливаться.