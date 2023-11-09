Искусственный интеллект повлияет на российский финансовый рынок

В ближайшие годы главными трендами для развития финансового рынка будут API и искусственный интеллект. Такие прогнозы на форуме инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 сделал заместитель президента-председателя правления банка ВТБ Георгий Горшков. В связи с этим банкам понадобится область цифрового регулирования.
С помощью API банки смогут предлагать клиентам еще больше нефинансовых услуг и выстраивать экосистемы вокруг собственных продуктов.
Как считают в ВТБ, стандартизация API позволит сократить издержки на новые интеграции и повысить защищенность данных клиентов.
Также благодаря развитию API может быть реализована платформа согласий.
С помощью технологии API будет интегрироваться и искусственный интеллект.
- ИИ приведет к значительному росту производительности и даже полной автоматизации рабочих мест в тех специальностях, которые традиционно считались сферой человеческого творчества, - уверен Георгий Горшков. - Поэтому возникает вопрос - смогут ли банки воспользоваться этим инструментом в полной мере, чтобы создавать новые возможности в клиентском обслуживании и в персонализации.
Он пояснил, что сейчас с помощью ИИ повышается операционная эффективность. В России этот тренд также будет усиливаться.
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