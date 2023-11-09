В России большинство платежей будет совершаться с помощью QR, токена, NFC и биометрии

Рынок платежных решений в ближайшие годы продолжит свое развитие, и клиенты будут использовать те из них, которые всегда под рукой. Такие прогнозы на форуме Finopolis-2023 дал член правления ВТБ Святослав Островский.

По его словам, люди будут использовать QR, токены, NFC, биометрию и другие решения.

- Главное, чтобы для пользователя они не несли дополнительной нагрузки, а были нативно понятны и максимально удобны для использования во всех оффлайн и онлайн каналах оплаты, - заявил Островский.

Он пояснил, что для бизнеса уже созданы преимущества при приеме платежей через QR-код, однако необходимы и какие-то стимулы для клиентов.