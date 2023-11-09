КАДВИ – технологии и качество оборонки для гражданской продукции

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Сегодня Всемирный день качества, и мы рассказываем о предприятиях, чей фирменный знак давно завоевал доверие.



Калужский двигатель — ​предприятие, выпускающее качественные и надёжные газотурбинные двигатели для оборонного заказа страны, при этом осуществляет конструкторские разработки и выпускает высокотехнологичную продукцию для гражданских потребителей.

Мечта дачника

Косилки и мотоблоки КАДВИ — неоднократные победители регионального этапа Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Калужский двигатель — ​признанный в России лидер по производству садовой техники. Производство минисельхозтехники начато на заводе 35 лет назад. Сегодня КАДВИ выпускает четыре самых продаваемых в РФ мотоблока: лёгкие «Мул» и «Авангард», среднего класса «Ока» и «Угра». Кроме этого, очень многие дачники и сельхозпроизводители давно отдают предпочтение роторной косилке «Заря», которая прекрасно работает на мотоблоках КАДВИ, и удобному полноприводному адаптеру «Калужский» к мотоблоку «УГРА».

Набирает популярность новая разработка КАДВИ — ​мотоблок «Мул». К нему подходит вся привычная потребителю линейка навесного оборудования. Она включает в себя полный набор для обработки почвы (роторную косилку, плуг, окучник, грунтозацепы, картофелесажалку, вибрационную картофелекопалку и грузовой мотоблочный прицеп). Мотоблок «Мул» — ​это техника не только для обработки почвы, но и для уборки территории. Для этой цели разработано специальное навесное оборудование: снегоуборщик, щётка мотоблочная, лопата-­отвал, что позволяет использовать мотоблок практически круглый год в интересах не только собственников земельных участков, но и жилищно-­коммунальных служб, занимающихся благоустройством и уборкой городских территорий.

Вся продукция КАДВИ полностью адаптирована для работы в условиях российского климата и разнообразия почв. Кроме этого, нельзя не учитывать, что стандарт качества предприятия, строго обеспечиваемый при производстве продукции оборонного назначения, применяется и при производстве товаров народного потребления. Фраза «надёжен, как русский танк» — ​это именно про садовую технику Калужского двигателя. Ознакомиться и приобрести технику производства ПАО КАДВИ вы можете, перейдя по ссылке.

Да будет свет!

Для гражданской промышленности в рамках задачи импортозамещения завод разработал и освоил новую продукцию — ​транспортный силовой газотурбинный модуль МСУ‑800 и газотурбинные электроагрегаты мощностью 100, 200, 800 кВт.

— Наша газотурбинная электростанция мощностью 100 кВт успешно работает более двух лет в непрерывном режиме на Сыповском месторождении компании «Лукойл-­Пермь», — ​рассказывает заместитель генерального директора по гражданской энергетической продукции Вадим Кувшинов. — ​Она, утилизируя попутный нефтяной газ, вырабатывает электроэнергию. Кстати, управляется электростанция удалённо с помощью телеметрии.

Серийные образцы ГТЭС уже успешно эксплуатируются и на других месторождениях российских компаний ТЭК, и в коммунальной инфраструктуре российских городов. Портфель заказов на энергетическую продукцию постоянно растёт.

Подводя итог, можно смело утверждать, что вся продукция производства ПАО «Калужский двигатель» отличается высоким качеством, надёжностью и экономичностью, имеет широкий диапазон использования и доступную цену.



ПАО «КАДВИ».

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