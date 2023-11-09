Калужские чиновники планируют до 2025 года отказаться от зарубежного программного обеспечения

До 2025 года органы власти Калужской области собираются отказаться от зарубежного программного обеспечения. Об этом в четверг, 9 ноября, в ходе международного форума кибербезопасности государства «ЦИФРОТЕХ» рассказал заместитель губернатора Дмитрий Разумовский.

- Нами были протестированы различные решения замены зарубежного ПО: Alt-Linux; Astra-Linux; RedOS; Мой Офис; Р7 Офис. Все эти продукты способны заменить зарубежное программное обеспечение, - заявил он.

По словам Разумовского, задачи поставлены, а планы выстроены, сейчас проводится работа.