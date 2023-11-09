В крупнейшее калужское озеро выпустили 10 тонн рыбы

В Людиново в озеро Ломпадь выпустили более 10 тонн рыбы. Это третий запуск рыбы в рамках реабилитации крупнейшего водоема области, сообщил 9 ноября глава районной администрации Стефан Перевалов.

- Толстолобик, белый амур помогают в очистке водоема от нежелательной растительности, - заявил он. - Щуку тоже выпустили в качестве подарка для людиновцев от подрядчика.

По словам чиновника, летом рыбаки отмечали увеличение биоразнообразия.