Как сохранить здоровую печень

Помогите ей работать нормально.

Это орган особого значения. Печень синтезирует огромное количество необходимых организму веществ и нейтрализует вредные субстанции. Она уникальна, обладает способностью к самовосстановлению, стараясь как можно дольше быть полезной человеку.

Для здоровья печени полезно

Ограничить потребление жира и соли.

Способы приготовления пищи: варка, запекание, тушение и на пару.

Пища должна быть теплой (не холодной, не горячей), не «со льдом».

Исключить продукты с большим содержанием пурина (наваристые рыбные, грибные и мясные бульоны).

Исключить продукты с большим содержанием щавелевой кислоты (крепкий кофе, чай, какао и шоколад).

Исключить продукты, вызывающие вздутие живота (клетчатка).

Сократить потребление соленых и консервированных продуктов.

Стараться есть как можно больше свежих овощей и фруктов.

Выпивать 1,5-2 л жидкости в сутки.

Питаться дробно и малыми порциями (5-6 раз в день). Прием пищи осущест-влять в одно и то же время. Нельзя голодать!

Калорийность суточного рациона — не более 2500 калорий.

В период обострения болезни пищу употреблять в протертом виде. Это облегчит ее усвоение и снизит нагрузку на печень.

Врагов у печени множество: алкоголь, наркотики, вирусы, бактерии, гельминты, некоторые лекарства, радиация, простейшие (амебы).

Как узнать, больны вы вирусным гепатитом или нет?

Нужно просто сдать анализ крови на гепатит.

Примерное меню на день

ЗАВТРАК. Каша молочная с яблочным вареньем, кисель.

Каша молочная с яблочным вареньем, кисель. ВТОРОЙ ЗАВТРАК. Фруктовое желе и зеленый чай.

Фруктовое желе и зеленый чай. ОБЕД. Картофельный суп-пюре, отварная курица с гречкой и молочным соусом, кусочек подсушенного пшеничного хлеба с кабачковой икрой, компот.

Картофельный суп-пюре, отварная курица с гречкой и молочным соусом, кусочек подсушенного пшеничного хлеба с кабачковой икрой, компот. ПОЛДНИК. Стакан нежирного молока и сухой бисквит.

Стакан нежирного молока и сухой бисквит. УЖИН. Рыба на пару с рисом, салат из отварной свеклы с растительным маслом, ромашковый чай.

Рыба на пару с рисом, салат из отварной свеклы с растительным маслом, ромашковый чай. НА НОЧЬ. Можно выпить стакан ацидофилина или простокваши.