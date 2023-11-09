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Как сохранить здоровую печень

Опубликовано: 09.11.2023 14:41 0 315
Как сохранить здоровую печень

Помогите ей работать нормально.

Это орган особого значения. Печень синтезирует огромное количество необходимых организму веществ и нейтрализует вредные субстанции. Она уникальна, обладает способностью к самовосстановлению, стараясь как можно дольше быть полезной человеку.

Для здоровья печени полезно

  • Ограничить потребление жира и соли.
  • Способы приготовления пищи: варка, запекание, тушение и на пару.
  • Пища должна быть теплой (не холодной, не горячей), не «со льдом».
  • Исключить продукты с большим содержанием пурина (наваристые рыбные, грибные и мясные бульоны).
  • Исключить продукты с большим содержанием щавелевой кислоты (крепкий кофе, чай, какао и шоколад).
  • Исключить продукты, вызывающие вздутие живота (клетчатка).
  • Сократить потребление соленых и консервированных продуктов.
  • Стараться есть как можно больше свежих овощей и фруктов.
  • Выпивать 1,5-2 л жидкости в сутки.
  • Питаться дробно и малыми порциями (5-6 раз в день). Прием пищи осущест-влять в одно и то же время. Нельзя голодать!
  • Калорийность суточного рациона — не более 2500 калорий.
  • В период обострения болезни пищу употреблять в протертом виде. Это облегчит ее усвоение и снизит нагрузку на печень.

Врагов у печени множество: алкоголь, наркотики, вирусы, бактерии, гельминты, некоторые лекарства, радиация, простейшие (амебы).

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Примерное меню на день

  • ЗАВТРАК. Каша молочная с яблочным вареньем, кисель.
  • ВТОРОЙ ЗАВТРАК. Фруктовое желе и зеленый чай.
  • ОБЕД. Картофельный суп-пюре, отварная курица с гречкой и молочным соусом, кусочек подсушенного пшеничного хлеба с кабачковой икрой, компот.
  • ПОЛДНИК. Стакан нежирного молока и сухой бисквит.
  • УЖИН. Рыба на пару с рисом, салат из отварной свеклы с растительным маслом, ромашковый чай.
  • НА НОЧЬ. Можно выпить стакан ацидофилина или простокваши.
Опубликовано: 09.11.2023 14:41 0 315
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