ВТБ запускает свое приложение в российской операционной системе Аврора

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ВТБ первым среди российских банков разработал банковское приложение для отечественной операционной системы Аврора. Тестирование нового сервиса будет проходить с ноября 2023 г. по июнь 2024 г., рассказал в рамках форума инновационных финансовых технологий Finopolis-2023 член правления ВТБ Святослав Островский.

Прототип ВТБ Онлайн, созданный для операционной системы Аврора, поддерживает все основные и востребованные у пользователей услуги: переводы и платежи на каждый день, оплату камерой по QR-коду, быстрый поиск банкоматов и отделений с помощью геолоĸации, обновление данных профиля через Госуслуги, поддержку темной темы для комфортной работы. Аврора – это сертифицированная отечественная мобильная операционная система и сервисы для построения изолированной доверенной рабочей среды крупных компаний и государственных учреждений.



«ВТБ уделяет повышенное внимание развитию цифровых каналов и внедрению своих финансовых сервисов на новые площадки. В ближайшее время мы первыми среди российских банков станем доступны через Аврору – защищенную отечественную операционную систему со всем необходимым набором сертификатов для бесперебойной работы. При этом Аврора позволяет полноценно использовать ВТБ Онлайн и на базе гибридной веб-технологии, поэтому у клиентов, как и всегда, будет возможность выбрать тот канал взаимодействия с банком, который для них наиболее удобен», – отметил Святослав Островский, член правления ВТБ.



«Мобильные устройства и приложения с ОС Аврора широко востребованы в государственном секторе и крупных компаниях для замены недоверенных решений на базе Android и iOS, обеспечивая стабильность бизнес-процессов и повышая эффективность работы сотрудников. В настоящее время в экосистеме Авроры есть все необходимые приложения для выполнения повседневных рабочих задач. А приложение ВТБ-Онлайн для ОС Аврора предоставляет дополнительную возможность клиентам банка использовать то же устройство для проведения личных финансовых операций в доверенной среде, не отвлекаясь от рабочих процессов, что, безусловно, будет положительно воспринято пользователями», – заявил Максим Пискарев, директор по продуктам экосистемы Аврора.



Сегодня операционная система Аврора предлагает набор сервисов для повседневной безопасной работы в интернете, работы с документами и почтой, проведения онлайн-конференций и многие другие.



Справка

Аврора — российская мобильная операционная система, которая создана для построения доверенной мобильной инфраструктуры, защиты чувствительной информации в государственных организациях, крупных и средних коммерческих компаниях. Способствует обеспечению технологического суверенитета государства за счет защищенной мобильной среды и соответствует всем требованиям регуляторов в области национальной безопасности и защиты информации. Включена в Единый реестр российских программ для ЭВМ и БД.



Компания «Открытая мобильная платформа» занимается разработкой и продвижением российской мобильной операционной системы Аврора и платформы управления корпоративными мобильными устройствами «Аврора Центр», а также других решений, которые позволяют строить доверенную мобильную среду, гарантируя повышение производительности и защиту чувствительной информации. Мы динамично и успешно сотрудничаем с лидерами корпоративного рынка и государственными компаниями, задаем стандарты мобильных приложений, создавая совместные решения и формируя отечественный стек технологий.



Подробную информацию о сервисе «ВТБ Онлайн» вы можете получить на официальном сайте https://www.vtb.ru/, а также по первому требованию во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО).

Банк ВТБ (ПАО).

Генеральная лицензия Банка России №1000.

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