Детский гинеколог Елена Косюк: «ребенок в руках внимательного врача»

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В медицинском центре «Клиника ЗДОРОВьЯ» ведет прием опытный врач-гинеколог.
Всемирный День качества отмечается в России во второй четверг ноября. Качественные медицинские услуги для населения — приоритет в работе калужского медицинского центра «Клиника ЗДОРОВьЯ».
В многопрофильной клинике ведут прием специалисты самых разных направлений, в том числе детский врач-гинеколог Елена Косюк.
Как признается доктор, в ее работе главное — выстроить доверительные отношения с ребенком, показать ему, что прием у врача — это не страшно и важно для здоровья.
— Основная причина, по которой обращаются к детскому гинекологу, это воспалительные заболевания, — говорит Елена Анатольевна. — Приятно осознавать, что педиатры сейчас более внимательны: если анализ мочи покажет наличие бактерий и лейкоцитов, то врач в первую очередь направит к детскому гинекологу. И только если мы не отмечаем воспалительного процесса, то пациент идет к нефрологу.
— В каком возрасте ребенка нужно показать врачу-гинекологу для планового осмотра?
— Опираясь на свой многолетний опыт, я бы выделила следующие периоды. Первый прием, как правило, происходит в год. Врач узнает, как соблюдается гигиена, какое у ребенка питание, проводит осмотр внешних половых органов. Бывает, что на приеме оказывается младенец: девочка родилась, а УЗИ показало кисту – тогда ребенок наблюдается у детского гинеколога и в первый год жизни.
Второй прием — перед детсадом, в каком бы возрасте ребенок ни шел в сад в следующий раз осматриваем девочек перед школой, в 6–7 лет.
Рекомендую приводить на осмотр девочек 10–12 лет, с началом менструации. Я провожу с ними подробную консультацию, объясняю все нюансы.
Девушки старше 14 лет должны посещать детского гинеколога раз в год. Отмечу, что на профилактических осмотрах в школах девушек лишь опрашивают, вот почему важно раз в год приводить подростка к детскому гинекологу.
— Какие признаки и состояния ребенка требуют внепланового приема у врача-гинеколога?
— У девочек в 2–3 года или в 5–6 лет в связи с особенностями питания (реже это генетическая особенность) нередко начинается преждевременное половое развитие. Родители должны обратить внимание на очевидные признаки: набухание и нагрубание грудок, появление волосиков в подмышечной и/или надлобковой области, или девочка начинает очень быстро расти. В таких случаях врач – детский гинеколог наблюдает ее совместно с эндокринологом.
У девочек нередко встречаются синехии малых половых губ. Чаще всего наблюдается у детей дошкольного возраста, но я ставила этот диагноз и 11‑летней девочке, и после лечения этой проблемы больше у нее не было.
Если ребенка беспокоит болезненность в области груди, боль в животе, обильные менструации, покажите его врачу-детскому гинекологу.
— Как удается найти контакт с маленькими пациентами?
— Я выстраиваю с ребенком доверительные отношения, разговариваю с ним, даю понять, что бояться не нужно, он в руках внимательного и доброго врача. Мы обязательно проговариваем этапы осмотра, дети должны понимать, как проходит прием. Для меня самой важно, чтобы мой пациент не боялся неизвестности и был здоров!
Ведь здоровье наших маленьких принцесс – это наше будущее!
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