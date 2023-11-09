В Калужской области орнитолог ловит запоздалого аиста

В среду, 8 ноября, известный калужский орнитолог Юрий Галченков рассказал об аисте, которого заметил еще в середине сентября около деревни Дошино Медынского района.

По его словам, спустя 2 месяца птица не улетела. Аист активен, близко к себе не подпускает, нежится в сене и посещает гнездо, находящееся неподалеку.

Как рассказал Галченков, в этих местах много полевок, поэтому аист чувствует себя комфортно. Причины, почему птица не улетела, неизвестны. Предположительно, птица могла где-то проходить реабилитацию, быть травмирована во время миграции. Также у особи может быть поведенческий сбой.

- В сентябре подумал отловить его, попробовал это сделать и сейчас... Да какое там! – восклицает орнитолог - Буду продолжать собирать об аисте информацию и посещать иногда в надежде отловить до того, как его погубят морозы... Но судя по прогнозам до морозов ещё далеко.