Калужским учителям предоставили доступ к бесплатной электронной библиотеке

Пространство для учебы и общения Сферум запускает Библиотеку, в которой будут собраны полезные идеи для уроков. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона в четверг, 9 ноября.

Библиотека практик поможет учителям при подготовке к урокам. С ее помощью можно будет составить интерактивный квест, онлайн мероприятие «Своя игра», домашнее задание «Отгадай литературное произведение».

В данный момент в библиотеке есть возможность ознакомиться с советами об эффективном использовании учебного профиля Сферум в VK Мессенджере для решения образовательных задач. Вскоре библиотека пополнится новыми идеями для учителей-предметников, классных руководителей, педагогов дополнительного образования со всей страны.

Над разработкой Библиотеки работали более двух десятков учителей, одержавших победу или принявших участие в олимпиаде «Лица Сферума».

Также сервис предлагает педагогам присоединиться к наполнению библиотеки.