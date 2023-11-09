В Калужской области проводят тематические кинопоказы

В Калужской области реализуется проект «Знание.Кино». Тематические кинопоказы авторского документального кино с этого года проводят в образовательных учреждениях. Об этом рассказали в пресс-службе правительства в четверг, 9 ноября.

Кинокартины о Дне космонавтики и Дне победы посмотрели около 50 000 детей. Фильмы увидели ученики более 2000 школ и колледжей из 82 субъектов страны.

В октябре в Калужской области прошла неделя кино о событиях и героях СВО. Детям показали фильмы «Донбасс.Признанный» и «Где проходит граница?».

Также школьники узнали о традициях и культуре коренного населения севера - людей, проживающих на побережье Берингова пролива у границы с Америкой, благодаря просмотру кинокартины «Легенда китобоев».