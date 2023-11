Установить диагноз поможет излучение

erid: LdtCKTVsy

ОТДЕЛЕНИЕ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ БСМП

В состав отделения лучевой диагностики входят кабинеты МРТ, СКТ и рентгенологические кабинеты, кабинет маммографии.

График работы кабинетов и телефоны:

СКТ: +7 (4842) 74-40-83.

МРТ: +7 (4842) 74-46-21, ПН-ПТ с 08:00-20:00.

Рентген: +7 (4842) 72-05-74, круглосуточно.

Маммография: +7 (4842) 72-05-74, ПН-ПТ с 08:00-14:00.

Исследование в отделении лучевой диагностики можно пройти как в рамках программ ОМС и ДМС, так и на платной основе.

КАБИНЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ

СКТ: виды исследований (без контрастного усиления/с контрастным усилением:

СКТ черепа, головного мозга (гипофиз, орбиты, придаточные пазухи носа, сосуды головного мозга и т.д.);

СКТ-исследования области шеи;

СКТ-исследование живота (брюшинной полости и забрюшинного пространства, почек и надпочечников);

СКТ-исследование органов малого таза;

СКТ-исследование позвоночника, костей и суставов.

СКТ-ангиография сосудов головного мозга, шеи, грудной полости, брюшной полости, верхних и нижних конечностей.

Подготовка к исследованиям

При исследовании с внутривенным контрастированием необходимо сдать биохимический анализ крови с показателями: креатинин, не ранее чем за 2 недели до обследования.

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИЕ КАБИНЕТЫ

В 2019 году в кабинеты установлены ТЕЛЕУПРАВЛЯЕМЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ УСТАНОВКИ «SIMENS» и «PHILIPS». Они позволяют выполнять не только рентгенографию, но и рентгеноскопию высокого качества.

Максимальная грузоподъемность рентгеновских столов - 210 кг.

Виды исследований:

рентгенография органов грудной клетки;

рентгенография органов брюшной полости;

обзорная и внутривенная урография;

рентгенография черепа, позвоночника, костей и суставов;

рентгеноскопия пищевода, желудка, 12ПК;

энтерография;

ирригоскопия;

фистулографии.

КАБИНЕТ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ ТОМОГРАФИИ

В кабинет установлен, высокопольный магнитно-резонансный томограф «GE BRIVO 355» с напряжённостью магнитного поля в 1,5Тл.

Вниманию пациентов с большим весом!

Максимальная грузоподьемность стола 120 кг

Максимальный диаметр апертуры - 60 см

МРТ: виды исследований (без контрастного усиления / с контрастным усилением):

МРТ головного мозга (гипофиз, орбиты, придаточные пазухи носа, сосуды головного мозга);

МРТ-исследования области шеи;

МРТ-исследование живота (брюшинной полости и забрюшинного пространства, билиарной системы, почек и надпочечников);

МРТ-исследование органов малого таза;

МРТ-исследование позвоночника и суставов (кроме плечевого сустава).

КАБИНЕТ МАММОГРАФИИ

В 2019 году в кабинет установлен Аппарат «Senographe pristina» высокого качества визуализация структур молочных желез.

Показания к проведению маммографии:

профилактическое скрининговое исследование женщин старше 40 лет;

подозрения на доброкачественные и злокачественные новообразования;

дифференциальная диагностика уплотнений в молочной железе;

контроль за лечением новообразований;

бесплодие.

Записаться на прием можно по телефону: +7 (4842) 74-07-63.

248650, г. Калуга, ул. Октябрьская, д. 3.

www.bsmp40.ru

https://vk.com/bsmp40

https://ok.ru/bsmp40

https://t.me/bsmpkaluga

DEPARTMENT OF DIAGNOSTIC RADIOLOGY

The department of diagnostic radiology includes MRI, HCT and X-ray rooms, a mammography room.

Office hours and phone numbers:

HCT: +7 (4842) 74-40-83.

MRI: +7 (4842) 74-46-21, MON-FRI 08:00 a.m.—08:00 p.m.

X-ray: +7 (4842) 72-05-74, 24/7.

Mammography: +7 (4842) 72-05-74, MON-FRI 08:00 a.m.—02:00 p.m.

You can undergo examination in the department of diagnostic radiology both within the framework of the CHI and VHI programs, and on a paid basis.

COMPUTER TOMOGRAPHY UNIT

HCT: types of examinations (w/o CE/with CE):

Skull, brain HCT (pituitary gland, orbits, paranasal sinuses, cerebral vessels, etc.);

Neck HCT;

Abdomen HCT (peritoneal cavity and retroperitoneal space, kidneys and adrenal glands);

Pelvic HCT;

Spine, bone and joint HCT.

HCT angiography of the brain, neck, thoracic cavity, abdominal cavity, upper and lower extremity vessels.

Preparation for examination

For an examination with intravenous contrast, it is necessary to undergo a biochemical blood test for creatinine, no earlier than 2 weeks before the examination.

X-RAY UNITS

In 2019, REMOTE-CONTROLLED X-RAY UNITS SIMENS and PHILIPS were installed in the units. They allow for not only radiography, but also high-quality radiography.

The maximum load capacity of the X-ray tables is 210 kg.

Types of examinations:

chest X-ray;

abdominal X-ray;

KUB X-ray and IVU;

skull, spine, bone and joint X-ray;

esophagus, stomach, duodenum radioscopy;

enterography;

irrigoscopy;

fistulography.

MAGNETIC RESONANCE IMAGING UNIT

A high-field MRI scanner GE BRIVO 355 with a magnetic field strength of 1.5 T was installed in the unit.

Obese patients, please note!

The maximum load capacity of the table is 120 kg.

The maximum diameter of the aperture is 60 cm.

MRI: types of examinations (w/o CE/with CE):

Brain MRI (pituitary gland, orbits, paranasal sinuses, cerebral vessels);

Neck MRI;

Abdomen MRI (peritoneal cavity and retroperitoneal space, biliary system, kidneys and adrenal glands);

Pelvic MRI;

Spine and joints MRI (except shoulder joint).

MAMMOGRAPHY UNIT

In 2019, a high-quality of mammary gland imager Senographe Pristina was installed in the unit.

Indications for mammography:

preventive screening of women over 40 years;

suspected benign and malignant neoplasms;

differential diagnosis of indurations in the mammary gland;

control over the treatment of neoplasms;

infertility.

You can make an appointment by phone: +7 (4842) 74–07–63.

3 Oktyabrskaya str., 248650 Kaluga.

www.bsmp40.ru

