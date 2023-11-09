Губернатор Калужской области уехал из Кирова с рисунком

В среду, 8 ноября, личный прием жителей губернатором Калужской области Владиславом Шапшой продолжался в Кирове более семи часов.

Глава региона уехал из районного центра с подарком – рисунком пятилетнего Максима.

На прием пришли 59 человек.

По словам Шапши, у людей много вопросов по дорогам.

- Конечно, в одночасье все переулки в частном секторе закатать в асфальт возможности нет, - заявил он. - Но опорную сеть шаг за шагом приводим в порядок.

Он поручил местным властям взять на контроль остальные жалобы людей и содержать дороги в нормальном состоянии.