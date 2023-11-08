Жители Калужской области соберут «Коробки храбрости» для детей в больницах

В Калужской области началась всероссийская акция «Коробка храбрости».

До 1 декабря калужане смогут собрать вещи для детей, которые длительное время находятся на лечении в стационарах больниц.

- Все желающие могут принести игрушки и положить их в специальную коробку в медицинских учреждениях, - рассказали 8 ноября в министерстве здравоохранения региона. - Можно приносить машинки, куклы, конструкторы, раскраски, фломастеры, карандаши, и небольшие игровые наборы. Вещи должны быть новыми и в упаковках - в соответствии с санитарными требованиями.

Минздрав опубликовал список из 27 адресов, куда можно приносить подарки детям: