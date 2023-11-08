Три дома под соцжилье достраивают в калужском селе

В селе Пеневичи Хвастовичского района достраивают три дома под соцжилье. Об этом 8 ноября сообщили в пресс-службе правительства региона.

Работы ведутся в рамках программы «Комплексное развитие сельских территорий».

Площадь двух домов – 75 квадратных метров, третьего – 110 квадратных метров.

- Два дома находятся в высокой степени готовности - более 90%, - рассказали в правительстве. - В них завершается внутренняя отделка. Строительство третьего также дома завершается. Все работы должны завершиться до конца 2023 года. Новое жилье будет предоставляться по договорам социального найм.