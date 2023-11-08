Анатолий Артамонов поддержал предложение освобождать от НДФЛ гранты, премии и призы

Соответствующий закон одобрили 8 ноября на заседании Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам.

- Также от этого налога будут освобождаться доходы участников мероприятий в виде оплаты стоимости проезда к месту их проведения, питания и проживание в гостиницах, - рассказал бывший губернатор Калужской области.

Эти льготы будут предоставляться за счет местных бюджетов или бюджетов регионов.

Также в Совете Федерации поддержали закон, который освобождает уполномоченных по правам ребенка в регионах от уплаты госпошлины при обращении в суд с административными исковыми заявлениями в защиту прав и законных интересов детей.