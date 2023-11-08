В Калужской области ликвидировали 11 скотмогильников

В деревне Стайки Хвастовичского района ликвидировали бесхозный скотмогильник. До этого на территории региона устранили еще 10. Об этом сообщил председатель комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Евгений Водолазов в среду, 8 ноября.

Следующий скотмогильник, подлежащий ликвидации, находится в Перемышльском районе.

Водолазов рассказал, что данные работы позволяют вернуть земли в оборот сельхозназначения. По его словам, в данный момент это актуально в рамках продовольственной безопасности.