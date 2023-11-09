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Население Калужской области выросло на 2603 человека

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.11.2023 07:30 0 158
Население Калужской области выросло на 2603 человека

По итогам первых восьми месяцев года население Калужской области увеличилось на 2603 человека. Такие данные на днях опубликовал Калугастат.

За этот период родились 5469 человек, умерли 9440.

Положительный баланс региону удалось сохранить за счет приезжих из других стран и областей.  Миграционный прирост составил в январе-августе 6574 человека.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 09.11.2023 07:30 0 158
Тэги: статистика
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