Юлия Андреева из Калужской области претендует на звание «Народный участковый»

Участковый из Жуковского района Юлия Андреева претендует на звание «Народный участковый». Майор полиции на данный момент занимает третье место в голосовании, которое проводит федеральная «Комсомольская правда».

Поддержать нашу земляку можно до 10 ноября, сообщили в правительстве Калужской области.

В полиции Юлия работает уже 16 лет. Она обслуживает участок №8 в городе Белоусово.

- Мне очень нравится моя работа, - говорит девушка. - Я люблю помогать людям. Для человека главное, чтобы его выслушали, и при этом многие проблемы будут решены.