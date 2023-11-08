Фестиваль «Мир гитары» назвали главным достижением Калужской области

По результатам голосования всероссийской информационной онлайн-платформы Достижения.РФ проект фестиваль «Мир гитары» занял первое место среди достижений Калужской области. Об этом 8 ноября сообщил министр культуры и туризма региона Павел Суслов.

Фестиваль будет представлен на выставочном стенде нашего региона.

Международная выставка-форум «Россия» открылась на ВДНХ в Москве 4 ноября и продлится до 12 апреля. А 12 января там состоится День Калужской области.