YouTube начали забывать – ВКонтакт догнал по численности аудитории

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Tele2 проанализировал активность клиентов в социальных медиа. В исследование вошли 11 основных площадок социальных медиа. Анализ больших данных позволил выявить, что по итогам 9 месяцев 2023 года соцсеть VK сравнялась по популярности с YouTube – теперь они занимают по 15%. Одним из самых быстрорастущих сервисов стал «VK Видео» – его аудитория выросла на 19,8% по сравнению с мартом 2022 года.

По итогам 9 месяцев 2023 года аудитория социальных сетей распределена следующим образом: VK и YouTube – по 15%, у OK и Facebook (Meta – запрещенная на территории России организация) – по 14%. Telegram и TikTok занимают доли по 13%, Twitter (запрещенная на территории России организация) – 6%, Instagram (Meta – запрещенная на территории России организация) – 5%. Замыкают список Rutube (3%), Twitch (1%) и Discord (1%).

Если сравнивать сентябрь 2023 года с мартом 2022 года, то наибольшие потери аудитории закономерно понесли социальные сети, чья работа запрещена на территории России. Аудитория Instagram сократилась вдвое (-51,1%), Twitter – на 19,4%. Значительно меньше потеряла площадка Facebook – минус 3,1%. Отключение возможности публиковать новое видео для россиян остановило стремительный рост аудитории TikTok: число пользователей этого сервиса в сети Tele2 выросло всего на 1,6%.

Отключение монетизации для блогеров из России на YouTube и блокировка зарубежных сервисов привели к миграции на другие площадки. На первом месте по приросту аудитории – Rutube: площадке удалось нарастить число пользователей на 53,7%, тем не менее по количеству пользователей она пока занимает долю 3%. На втором месте по приросту аудитории Twitch – плюс 28,3%. Аудитория Telegram увеличилась на 23% в сравнении с мартом 2022 года.

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ООО «Т2 Мобайл».