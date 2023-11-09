На связи с природой: клиенты Tele2 смогут позвонить диким животным

erid:LdtCKBMmu
Tele2 запускает благотворительный проект «На связи с природой». Клиенты оператора смогут послушать голоса диких животных по специальному номеру: один звонок манулу, выхухоли, зубру или атлантическому тупику обойдется в 100 рублей. Все собранные в качестве пожертвования средства будут перечислены на программы по сохранению животных, реализуемые благотворительным просветительским фондом «Заповедное посольство».
Как социально ответственная компания Tele2 активно участвует в решении актуальных для общества проблем, среди которых – проблема защиты и сохранения диких животных. Оператор объединился с фондом «Заповедное посольство» и разработал креативную механику для клиентов: звонок используется в качестве инструмента пожертвования – это простой и быстрый способ внести вклад в спасение редких видов животных. Проект «На связи с природой» действует с 1 ноября по 5 декабря 2023 года.
Чтобы принять участие в проекте, клиенту Tele2 необходимо перейти на сайт акции, выбрать животное и сделать звонок по специальному номеру. Послушать урчание манула можно по номеру 0810, пение атлантического тупика – по номеру 0811, мычание зубра – по номеру 0812, писк выхухоли – по номеру 0814. Звонок обойдется абоненту в 100 рублей. Все средства, пожертвованные абонентами Tele2, будут перечислены в фонд «Заповедное посольство» и потрачены на программы по сохранению популяции тех животных, которые перечислены в проекте.
ООО «Т2 Мобайл».
Реклама.
Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru
Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте
Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.
Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.
Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]
Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.