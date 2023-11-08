В России предложили создать Министерство счастья

На марафоне «Знание» председатель Совета Федерации Валентина Матвеенко во время беседы с волонтерами озвучила свою мечту о создании в РФ «министерства счастья».

- То ведомство, через которое будут проходить все решения, законы, на предмет того, а сделают ли они людей более счастливыми, - сказала она.

Матвеенко отметила, что пока что ее инициативу мало кто поддерживает, но небольшая группа поддержки есть.