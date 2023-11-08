22 тонны груш в Калужской области спрятали среди строительных материалов

В Калужскую область пытались незаконно ввезти 22 тонны груш из Беларуси.

Фрукты спрятали в фуре вместе со строительными материалами, сообщили нам 8 ноября в Калужской таможне.

У водителя не было документов на груши. Фитосанитарный контроль продукция не проходила. Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела.