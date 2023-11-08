Число подписчиков госпабликов в Калужской области превысило 1,5 миллиона

Число подписчиков государственных пабликов в Калужской области превысило 1,5 миллиона человек. За 9 месяцев 2023 показатель увеличился на 20%, сообщили 8 ноября в пресс-службе правительства.

Всего на данный момент в регионе функционирует более 1 800 госпабликов, все они представлены в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также в мессенджере «Телеграм».

- Для повышения качества работы в госпабликах сотрудники ЦУР в 2023 году провели выездные образовательные семинары во всех районах области. В обучающих мероприятиях приняли участие администраторы госпабликов различных сфер – от школ и поликлиник до муниципалитетов и министерств, – рассказал руководитель калужского ЦУР Кирилл Гуров.

Ранее заместитель гендиректора АНО «Диалог Регионы» Андрей Цепелев сообщил, что суммарно в России у госпабликов 115 миллионов подписчиков, уникальных из них – 46 миллионов.