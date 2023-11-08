22 000 калужан готовы принять участие в тренировке системы дистанционного голосования

Во вторник, 7 ноября, в Калуге прошла пресс-конференция председателя Избирательной комиссии области Александра Букова.
На встрече с прессой обсуждали всероссийскую тренировку системы дистанционного электронного голосования, основная задача которой состоит в проверке готовности системы к выборам.
Буков отметил, что Калужская область планирует присоединиться к дистанционному голосованию на выборах весной 2024 года.
В прошлом году данный способ уже применялся и показал хорошие результаты на дополнительных выборах в Городскую думу.
В дистанционном формате проголосовали 20% местных жителей.
Председатель избирательной комиссии уточнил, что на выборах Президента в следующем году избирателям будут предоставлены максимальные возможности.
Для голосования по системе ДЭГ понадобится только телефон или компьютер.
Буков рассказал, что по системе ДЭГ готовы проголосовать 22 тысячи жителей региона. Он уточнил, что тренировка проходит в два этапа. Первый – подача заявления с 1 по 13 ноября на портале «Госуслуг», а второй – само голосование с 15 по 17 ноября на портале ДЭГ.
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