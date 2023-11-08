Калуга Обнинск
Главная Новости Общество
История Калуги Статьи

В Кирове 53 человека записались на прием к губернатору Калужской области

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.11.2023 11:22 0 340
В Кирове 53 человека записались на прием к губернатору Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в среду, 8 ноября, проводит личный прием жителей Кирова. К нему записались 53 человека.

- Большой блок обращений традиционно такой: жилье, транспорт, коммуналка, - рассказал глава региона. - Среди социальных тем - нехватка врачей и педагогов. Один из обсуждаемых вопросов в районе - переход школ на пятидневку. 

По его словам, в процессе разговора возникают дополнительные вопросы. 

- В каждом будем детально разбираться. Освободил для общения с жителями весь оставшийся день. Выслушаю каждого, - пообещал губернатор.

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 08.11.2023 11:22 0 340
Тэги: калужская область губернатор
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
Волшебная сила искусства: в ЦФО стартовал новый просветительский проект «Василий Поленов. Учитель и ученики»
В Кирове начал работу новый Центр обслуживания потребителей Калужской сбытовой компании
Пять тысяч жителей Калужской области установили камеры видеонаблюдения от «Ростелекома»
Режим обслуживания потребителей в период ноябрьских праздников
ОПРОС
Как вы относитесь к тому, что в вузах началась военная подготовка студентов, в том числе и у женщин? 
Всего проголосовало: 319
Новости партнеров
Что такое Ledger Nano X?
Проверить СРО по ИНН в реестре через сайт Himera Search
Будущее фитнеса: интерактивные тренировки и виртуальная реальность

© 2007-2023 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru или других изданий, чьи материалы размещены в ПДФ-архиве, как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах обязательна активная гиперссылка на эти материалы, либо на главную страницу www.kp40.ru

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: [email protected], [email protected] Отдел рекламы на сайте: [email protected]

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

       

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru