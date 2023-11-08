В Кирове 53 человека записались на прием к губернатору Калужской области

Губернатор Калужской области Владислав Шапша в среду, 8 ноября, проводит личный прием жителей Кирова. К нему записались 53 человека.

- Большой блок обращений традиционно такой: жилье, транспорт, коммуналка, - рассказал глава региона. - Среди социальных тем - нехватка врачей и педагогов. Один из обсуждаемых вопросов в районе - переход школ на пятидневку.

По его словам, в процессе разговора возникают дополнительные вопросы.

- В каждом будем детально разбираться. Освободил для общения с жителями весь оставшийся день. Выслушаю каждого, - пообещал губернатор.