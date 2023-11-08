В России цифровые рубли начали выдавать в банкомате

В нашей стране разработали технологию снятия цифровых рублей через банкоматы. Первым о такой возможности сообщил 8 ноября банк ВТБ.

Чтобы снять деньги, нужно навести камеру смартфона на QR-код на экране банкомата. Дальше необходимо выбрать счет цифрового рубля для списания. Нужная сумма поступит на безналичный счет, а с него можно будет снять наличные в банкомате.

С 1 сентября в России 13 банков начали тестировать цифровой рубль.