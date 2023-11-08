Жители Калужской области отбиваются от нашествия коров

В наш чат-бот обратной связи обратилась жительница Дзержинского района Калужской области. Она рассказала, что население деревень Волохово, Колышкино, поселка Чкаловский уже более месяца не могут обиться от агрессивных коров. По словам женщины, животные убегают с мираторговских ферм.

- У людей приготовлено сено и солома для скотины, все это дербанят голодные коровы, - вздыхает женщина. Нам жалко этих коров, но и свою скотину чем-то нужно кормить.

Также она рассказала, что в деревнях разбиты дороги от тракторов и коров, а людям страшно выйти из дома, так как парнокопытные очень агрессивные.

Мы обратились в компанию за комментариями по поводу сложившейся ситуации.

- Данная информация уже направлена ответственным сотрудникам для решения сложившейся ситуации, - ответили представители организации.

Мы будем следить за ситуацией.