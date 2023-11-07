В Обнинске проведут бесплатную диагностику детей с ограниченными возможностями здоровья

В субботу, 18 ноября, в наукограде семьи, воспитывающие детей с ОВЗ в возрасте от 12 до 28 лет, смогут получить бесплатную диагностику. Мероприятие проводится благотворительным фондом «Гольфстрим», сообщили в пресс-службе Правительства.

Желающих принять участие ждут по адресу: улица Ленина, дом 52. Вход с обратной стороны здания.

Также все присутствующие смогут поучаствовать в проекте «Инклюзия в действии». Специалисты проекта ведут работу по профориентации и специализации подростков с особенностями развития.

В рамках проекта каждую неделю проводятся тренинги и консультации, мастер-классы, квесты, праздники и многое другое. Их проводят волонтеры из школ и университетов города.

Родители смогут принять участие в программе поддержки и развития компетенций. Она будет реализовываться в формате групповых встреч.

Чтобы принять участие, заполните форму на сайте.