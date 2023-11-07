Стало известно, когда в Калужской области появится новая вакцина от коронавируса

Во вторник, 7 ноября, наш читатель сообщил об отсутствии в калужских поликлиниках вакцины от коронавируса. Данные о том, что препарата действительно нет, подтвердили в министерстве здравоохранения региона. Но новую вакцину обещают весной.

- По информации разработчиков вакцины «Спутник V» («Спутник Лайт»), на данный момент она уже недостаточно эффективна в связи с появлением новых штаммов, - рассказали нам в Минздраве. - В настоящее время меняется ее антигенный состав, проводятся клинические испытания нового варианта вакцины. В гражданский оборот новая вакцина поступит не ранее марта 2024 года. Вакцина по регионам распределяется централизовано федеральным центром. При поступлении вакцины в Калужскую область мы обязательно проинформируем население.

В министерстве также пояснили, что эпидпорог по ковиду в Калужской области не превышен.

Пожилым людям, которые опасаются за свое здоровье, рекомендуется пока сделать прививки от гриппа и пневмококка.