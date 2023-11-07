В школах Калужской области заработал новый электронный дневник

В большинстве школ Калужской области во вторник, 7 ноября, началась вторая четверть. Вместе с ней в учебных заведениях запустили новый электронный дневник на базе системы «Моя школа».

Как рассказали в пресс-службе правительства региона, для входа нужна учетная запись на портале Госуслуг. Именно с помощью нее происходит авторизация в дневнике.

В системе есть вход для детей и родителей. Ребенку родители могут создать отдельную учетную запись.

С 2024 года «Моя школа» будет использоваться по всей России.