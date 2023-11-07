Поп или рок: что слушают калужане осенью, чтобы поднять себе настроение

Аналитики сервиса МТС Музыка провели исследование о музыкальных предпочтениях россиян. Эксперты выявили, что слушают чаще всего, а также как настроение влияет на выбор музыкального жанра.

Был проведен опрос двух тысяч респондентов, которые слушают музыку не менее трех раз в неделю, в возрасте от 18 до 50 лет по всей России. Оказывается, чаще всего слушатели включают музыку, если им хочется расслабиться/отдохнуть (43%) или, наоборот, когда находятся в приподнятом расположении духа (33%).

При этом почти половина жителей Черноземья (47%) слушают музыку из «избранного» плейлиста, независимо от своего настроения. В число наиболее популярных жанров в Черноземье попали: поп-музыка, рок, классическая музыка, шансон вместе с романсами и джаз.

Российская поп-музыка оказалась особенно популярной среди женщин и аудитории 35-50 лет. Прослушиванию западной музыки чаще отдают предпочтение москвичи (33%). Группа респондентов от 18 до 24 лет призналась, что независимо от настроения слушает все подряд или хип-хоп (22%). А вот старшая группа (45-50 лет) практически не выбирает этот жанр (7%), предпочитая шансон.

Исследование также показало, что женщины чаще слушают классическую музыку и такая тенденция выбора наблюдается в городах миллионниках (20%). Любопытно, что русский рэп популярен среди мужчин в возрасте от 25 до 34 лет (20%).

Выводы исследования легли в основу стилистического обновления стримингового сервиса МТС Музыки.