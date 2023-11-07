В Калужской области завершается акция «Большой этнографический диктант»

с 3 по 8 ноября в Калужской области проходит акция «Большой этнографический диктант». Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Мероприятие организует Федеральное агентство по делам национальностей при поддержке Россотрудничества и Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая Российской академии наук.
Акция проходит уже восемь лет в онлайн и в офлайн режиме. Ее главная цель – привлечь внимание людей к истории и традициям народов, живущих в России.
В этом году очный формат акции проводился в Калужском музее изобразительных искусств. В нем приняли участие представители научного сообщества, национально-культурных объединений, органов исполнительной и законодательной власти, активисты.
Заместитель министра внутренней политики региона Ирина Федорова отметила, что знания о традициях и культуре служат опорой для нашего единства.
На мероприятии наградили специалиста Калужского государственного института развития образования Дарью Ильину. Девушке вручили благодарственное письмо за организацию проведения диктанта.
Желающие еще могут успеть написать диктант в онлайн-формате на сайте.
Результаты объявят до 13 ноября.
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