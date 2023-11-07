Работников на зарплату в 400 тысяч рублей ищут в Калужской области

В Калужской области работникам предлагают вакансии с зарплатой до 400 тысяч рублей. Очередную подборку во вторник, 7 ноября, опубликовал ресурс HeadHunter.

400 тысяч в месяц обещают заплатить менеджеру по лизингу, а также региональному представителю по продажам.

До 350 тысяч рублей обещают директору производственной компании.

Руководителю отдела продаж обещают до 300 тысяч в месяц.

Главному бухгалтеру и менеджеру по продаже квартир готовы дать по 250 тысяч в месяц.