Маленькие дети чаще стали болеть ОРВИ в Калужской области

За неделю, с 30 октября по 5 ноября, в Калужской области врачи зафиксировали 7873 случая ОРВИ. Это на 1,2% меньше, чем было за предыдущие семь дней, сообщили во вторник в региональном Роспотребнадзоре.

Эпидемический порог превышен на 33,8%.

При этом дети раннего возраста стали чаще болеть на 2,4%, дошкольники – на 7,8%.

В стационары больниц с ОРВИ попали 36 жителей Калужской области.