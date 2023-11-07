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В Калуге подвели итоги пожароопасного сезона

Софья Фирсова
Опубликовано: 07.11.2023 10:14 0 254
В Калуге подвели итоги пожароопасного сезона

В минувшую пятницу в областном центре губернатор Калужской области Владислав Шапша подписал постановление об окончании пожароопасного сезона.

Он сообщил, что сотрудникам МЧС и  Лесопожарной службы удалось обеспечить стабильную обстановку в лесах региона.

С 10 апреля было отработано около 1000 термоточек. На территории Калужской области ликвидировали 21 лесной пожар. Два из них были на особо охраняемых территориях. Крупных пожаров удалось избежать.

Все возгорания удалось потушить в день обнаружения. Их общая площадь составила 15, 158 гектара.

Губернатор отметил, что быстро реагировать на возгорания удалось благодаря наземному и дистанционному мониторингу лесов.

Минприроды в рамках нацпроекта «Экология» закупило девять переносных мотопомп, десять пожарных стволов и три грузовика.

В данный момент учреждениями лесного хозяйства ведется работа по подготовке к хранению оборудования в зимний период.

Софья Фирсова
Опубликовано: 07.11.2023 10:14 0 254
Тэги: калужская область общество
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